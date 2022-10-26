Ми - на початку співпраці з Ізраїлем - Зеленський про надання Україні розвідданих про іранські дрони

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, які РФ використовує проти України, заявив, що країна на початку шляху співпраці з Ізраїлем.

"Усіх бентежать наші відносини (з Ізраїлем - ІФ-У). Хоча останнім часом вони стали теплішими. Після паузи ми бачимо кроки вперед", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау у Києві в середу.

Як зазначив президент, співпраця з Ізраїлем щодо надання даних про іранські дрони "розпочалася декілька днів тому", проте Зеленський не хотів би розкривати деталей отриманої інформації.

"(Проте - ІФ-У) дані (ізраїльської - ІФ-У) розвідки підтверджують, що наша розвідка знала, що понад 400 іранських дронів Росія використала проти України", - сказав він.

"Ми на початку співпраці з Ізраїлем. І це позитивний трек із боку Ізраїлю. Вдячний за це", - додав президент.

Водночас, за словами Зеленського, він розраховує на більшу підтримку з ізраїльської сторони.

"Ізраїль знає, що таке війна. Ми вважаємо, що Ізраїль має більше підтримувати Україну. Ми чекаємо на це ще з 24 лютого. Ми бачимо, що ізраїльський народ підтримує українців, але нам потрібне політичне лідерство Ізраїлю", - резюмував він.