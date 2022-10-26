Події

07:39 26.10.2022

ЗС України за добу відбили атаки РФ у районах дев'яти населених пунктів

2 хв читати
ЗС України за добу відбили атаки РФ у районах дев'яти населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили атаки РФ у районах дев'яти населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова", - йдеться в ранковому зведенні в середу.

Зазначається, що минулої доби противник завдав 5 ракетних і до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Так, ворожих ударів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – місто Дніпро та область, Приколотне Харківської області та Велика Олександрівка Херсонської області.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Старикове, Середина-Буда,  Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БпЛА;

на слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

На новопавлівському та запорізькому напрямках здійснив обстріли позицій Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БпЛА різних типів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:30 26.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових, 17 танків та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових, 17 танків та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

07:35 26.10.2022
У РФ шукають додаткові джерела для поповнення військових втрат - Генштаб

У РФ шукають додаткові джерела для поповнення військових втрат - Генштаб

19:24 25.10.2022
Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 11 авіаударів, здійснили понад 25 обстрілів з РСЗО

Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 11 авіаударів, здійснили понад 25 обстрілів з РСЗО

19:02 25.10.2022
Окупанти, що прибули в Запорізьку область для поповнення втрат підрозділів ЗС РФ, шукають у населення їжу й можливість помитися

Окупанти, що прибули в Запорізьку область для поповнення втрат підрозділів ЗС РФ, шукають у населення їжу й можливість помитися

18:52 25.10.2022
Сили оборони України за добу завдали 15 авіаударів по окупантах, уражені 12 районів зосередження техніки ворога, два опорні пункти та позиції ЗРК

Сили оборони України за добу завдали 15 авіаударів по окупантах, уражені 12 районів зосередження техніки ворога, два опорні пункти та позиції ЗРК

09:34 25.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових та 21 танк, збито літак і 3 вертольоти – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових та 21 танк, збито літак і 3 вертольоти – Генштаб ЗСУ

07:21 25.10.2022
Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області

07:15 25.10.2022
Минулої доби ворог завдав три ракетні і 12 авіаційних ударів по населених пунктах України

Минулої доби ворог завдав три ракетні і 12 авіаційних ударів по населених пунктах України

09:26 24.10.2022
Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб

Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб

08:02 24.10.2022
Ворог провів ротацію на ЗАЕС і продовжує вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Ворог провів ротацію на ЗАЕС і продовжує вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

Столтенберг: Жодна країна не повинна допомагати Росії в її агресивній війні проти України

Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових, 17 танків та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

У РФ шукають додаткові джерела для поповнення військових втрат - Генштаб

Зеленський у телефонній розмові з новим прем'єром Великої Британії запросив його відвідати Україну

ОСТАННЄ

Рух вантажівок автомобільною частиною Керченського мосту окупанти не відкриють до грудня

Затримано головного митного інспектора, який став "заступником міністра промисловості" в окупаційній Куп'янській адміністрації - прокуратура

США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

ДБР повідомила ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову, який переховується в Сербії

Затримано депутата "ОПЗЖ" і керівника філії столичного банку, які пропонували призовникам тікати за кордон, - СБУ

Столтенберг: Жодна країна не повинна допомагати Росії в її агресивній війні проти України

Після удару по Дніпру 25 жовтня госпіталізовано 4 постраждалих, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600 – Резніков

Мінкультури підтвердило понад 550 воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

У Бахмуті внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув мирний житель, у Дружківці знищено коледж та пошкоджено багатоповерхівки – голова Донецької ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА