Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

Президент США Джозеф Байден розраховує на зміцнення співпраці США та Великої Британії у продовженні спільної підтримки України.

"Разом я розраховую на зміцнення нашої співпраці з питань, які мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включно з продовженням нашої рішучої підтримки України", - написав він у мікроблозі Твіттер у вівторок.

Він також привітав Ріші Сунака із призначенням на пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

Як повідомлялося, новим британським прем'єром став Сунак. Він провів зустріч із королем Карлом III, який офіційно призначив його на цю посаду.