Події

21:33 25.10.2022

Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

1 хв читати
Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

Президент США Джозеф Байден розраховує на зміцнення співпраці США та Великої Британії у продовженні спільної підтримки України.

"Разом я розраховую на зміцнення нашої співпраці з питань, які мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включно з продовженням нашої рішучої підтримки України", - написав він у мікроблозі Твіттер у вівторок.

Він також привітав Ріші Сунака із призначенням на пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

Як повідомлялося, новим британським прем'єром став Сунак. Він провів зустріч із королем Карлом III, який офіційно призначив його на цю посаду.

 

 

 

Теги: #сша #україна #британія #байден

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 25.10.2022
Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

Група американських конгресменів-демократів відкликала листа Байдену, в якому містився заклик розпочати прямі переговори США з Росією

19:47 25.10.2022
Кулеба поговорив із главою МЗС Великої Британії: Уряди можуть змінюватися, але підтримка британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України

Кулеба поговорив із главою МЗС Великої Британії: Уряди можуть змінюватися, але підтримка британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України

19:17 25.10.2022
Рааб став заступником британського прем'єра, Клеверлі зберігає посаду глави МЗС, а Воллес - міністра оборони

Рааб став заступником британського прем'єра, Клеверлі зберігає посаду глави МЗС, а Воллес - міністра оборони

12:26 25.10.2022
Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

12:05 25.10.2022
"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

11:59 25.10.2022
Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

11:33 25.10.2022
Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

07:35 25.10.2022
Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

07:33 25.10.2022
60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

07:28 25.10.2022
Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Корюківка (Чернігівська область) стане побратимом німецької Вальдкірхен - Штайнмаєр

Зеленський назвав "ганебними" дії Росії щодо гальмування роботи "зернового коридору"

Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв'язків між містами двох країн

Німеччина надасть Україні дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем ППО – Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським

Ексглава НБУ Шевченко назвав оголошення його у розшук підтвердженням заангажованості та політизованості слідства

ОСТАННЄ

У Дніпрі загинули щонайменше двоє цивільних осіб унаслідок ворожого обстрілу АЗС

У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу міста горить автозаправна станція

Мер Дніпра Філатов повідомляє про можливий "приліт" у місті

Корюківка (Чернігівська область) стане побратимом німецької Вальдкірхен - Штайнмаєр

Зеленський назвав "ганебними" дії Росії щодо гальмування роботи "зернового коридору"

Україну запросили взяти участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті

Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв'язків між містами двох країн

Кличко показав Штайнмаєру наслідки російських атак у центрі Києва

Німеччина надасть Україні дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем ППО – Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським

Німеччина готова прийняти конференцію з відновлення України у 2024 році - канцлер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА