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20:23 25.10.2022

Німеччина готова прийняти конференцію з відновлення України у 2024 році - канцлер

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Німеччина готова прийняти конференцію з відновлення України у 2024 році - канцлер

Німеччина підтверджує готовність підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, і готова провести щорічну конференцію щодо відновлення країни у 2024 році, повідомив канцлер Олаф Шольц.

"Наша мета – мирна Україна, яка житиме у добробуті", – сказав він на завершення Міжнародної експертної конференції з відновлення України у Берліні у вівторок.

Шольц нагадав, що конференцію з відновлення України (URC) у 2022 році приймав швейцарський Лугано (а 2021 року – литовський Вільнюс – ІФ), а наступного року вона відбудеться у Великій Британії.

Прем'єр-міністр Японії, до якої наступного року перейде головування у G7, Фуміо Кішида у своєму відеозверненні до конференції у Берліні зазначив, що Україна залишиться в центрі уваги, і Японія докладе зусиль для визначення рамок прозорого та справедливого процесу відновлення країни, що ґрунтується на бажаннях та прагненнях її населення.

Також про важливу позицію України на порядку денному саміту G20, який відбудеться в листопаді в Індонезії, заявив президент цієї країни Джоко Відодо. За його словами, найвищий пріоритет має дипломатія заради миру та завершення війни.

Глава Індонезії закликав до конструктивного діалогу заради миру на майбутньому саміті, зокрема й сторони, які "стоять по різні боки", водночас нагадавши про виділену Україні військову допомогу та взяті Джакартою зобов'язання щодо відновлення українських лікарень.

 

 

Теги: #німеччина #відновлення

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