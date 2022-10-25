Конфіскація коштів РФ – безпрецедентне завдання, але ми на початку шляху – президентка ЄК та канцлер Німеччини

Метою є не лише заморозити російські активи, які перебувають у відповідній юрисдикції, а й використати їх для відновлення України, однак це складне законодавче завдання, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Воля є, але з правової точки зору це непросте завдання. Ми на початку шляху", – сказала вона на брифінгу на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення України у Берліні у вівторок.

Президентка нагадала, що створено спеціальну Task Force групу для цього.

"Безпрецедентним" це завдання назвав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, також оцінивши, що цей процес перебуває на початковій стадії.

"Треба дотримуватися принципів права", - наголосив Шольц слідом за фон дер Ляєн, яка заявила, що ЄС відстоює принцип правої держави.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що заарештовані російські активи, які оцінюють у $300-500 млрд, могли б стати основним джерелом фінансування відновлення, і нагадав, що в Україні також створено спеціальну робочу групу з питань їх конфіскації.

Він зазначив, що Канада стала першою країною, в якій внесено відповідні поправки до національного законодавства.

Глава українського уряду повідомив, що нещодавно обговорював це питання з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким, і в Польщі також готові ініціювати відповідні законодавчі зміни.

Прем'єр України наголосив, що питання конфіскації російських активів має стати однією з точок уваги "фінансового Рамштайну", який передбачається створити до кінця цього року.