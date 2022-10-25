Події

12:03 25.10.2022

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Тіла 25 українських захисників повернуто у межах чергової операції, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Теги: #тіла #мінреінтеграції

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