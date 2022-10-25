Події

07:21 25.10.2022

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області

2 хв читати
Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області

Окупанти облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, також поблизу Горностаївки проводиться мінування берегової лінії, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці у вівторок уранці.

Також триває евакуація місцевих мешканців із тимчасово окупованого Херсона.

"З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства", - наголошується у зведенні.

Замість евакуйованих колаборантів до населеного пункту Львове ворог перекидає військовослужбовців із числа мобілізованих осіб.

За уточненою інформацією, останніми днями підтверджено знищення 5 одиниць озброєння та військової техніки окупантів, до 110 військовослужбовців ворожих військ у Запорізькій та Херсонській областях.

Минулої доби українська авіація завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та 9 зенітних ракетних комплексів. На різних напрямках українські підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти Ка-52 "Алігатор", бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА "Орлан-10" та БПЛА "Shahed-131" ворога.

Минулої доби ракетні війська і артилерія уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію "Зоопарк" та 2 інших важливих об’єкти противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:15 25.10.2022
Минулої доби ворог завдав три ракетні і 12 авіаційних ударів по населених пунктах України

Минулої доби ворог завдав три ракетні і 12 авіаційних ударів по населених пунктах України

09:26 24.10.2022
Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб

Ворог втратив в Україні за минулу добу 470 людей особового складу, від початку повномасштабного вторгнення - майже 68 тис. осіб - Генштаб

08:02 24.10.2022
Ворог провів ротацію на ЗАЕС і продовжує вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Ворог провів ротацію на ЗАЕС і продовжує вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

07:56 24.10.2022
Ворог за добу завдав 2 ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із РСЗВ

Ворог за добу завдав 2 ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із РСЗВ

07:51 24.10.2022
ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, завдано ударів по понад 20 районах зосередження живої сили та техніки ворога

ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, завдано ударів по понад 20 районах зосередження живої сили та техніки ворога

19:36 23.10.2022
Окупанти завдали 2 ракетні та 25 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 2 ракетні та 25 авіаударів по Україні за добу

19:25 23.10.2022
Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки та збили 12 "Шахедів" за добу

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки та збили 12 "Шахедів" за добу

19:13 23.10.2022
Мобілізовані російські військові погано екіпіровані та вирушають на війну без урахування підготовленості

Мобілізовані російські військові погано екіпіровані та вирушають на війну без урахування підготовленості

07:38 23.10.2022
У Генштабі підтвердили ліквідацію ворожих сил особового складу та техніки у Херсонській та Запорізькій області

У Генштабі підтвердили ліквідацію ворожих сил особового складу та техніки у Херсонській та Запорізькій області

07:34 23.10.2022
ЗС України за добу відбили атаки окупантів у районах восьми населених пунктів

ЗС України за добу відбили атаки окупантів у районах восьми населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

Українські військові збили третій за добу російський вертоліт – ПС ЗСУ

Зеленський у День ООН подякував Генсеку Гутеррешу

За 8 місяців війни Україна відстояла свою незалежність

ОСТАННЄ

Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

Окупанти обстріляли Нікопольський район, попередньо постраждалих немає

Гендиректор МАГАТЕ подякував США за підтримку зусиль щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС

60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

Кулеба та держсекретар США обговорили шляхи припинення ядерного шантажу РФ

Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

Держсекретар США та новий глава МЗС Італії обговорили виклики у сфері енергетики та підтримку України

За добу на півдні знищено 40 окупантів, 10 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА