Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області

Окупанти облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, також поблизу Горностаївки проводиться мінування берегової лінії, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці у вівторок уранці.

Також триває евакуація місцевих мешканців із тимчасово окупованого Херсона.

"З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства", - наголошується у зведенні.

Замість евакуйованих колаборантів до населеного пункту Львове ворог перекидає військовослужбовців із числа мобілізованих осіб.

За уточненою інформацією, останніми днями підтверджено знищення 5 одиниць озброєння та військової техніки окупантів, до 110 військовослужбовців ворожих військ у Запорізькій та Херсонській областях.

Минулої доби українська авіація завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та 9 зенітних ракетних комплексів. На різних напрямках українські підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти Ка-52 "Алігатор", бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА "Орлан-10" та БПЛА "Shahed-131" ворога.

Минулої доби ракетні війська і артилерія уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію "Зоопарк" та 2 інших важливих об’єкти противника.