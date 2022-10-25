Події

07:15 25.10.2022

Минулої доби ворог завдав три ракетні і 12 авіаційних ударів по населених пунктах України

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Минулої доби ворог завдав три ракетні і 12 авіаційних ударів по населених пунктах України

Минулої доби противник завдав 3 ракетні та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці у вівторок уранці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої Держави з території республіки білорусь, включно із задіянням ударних БПЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

На сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Велика Писарівка Сумської області.

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське і Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області.

На південнобузькому напрямку зазнали вогневого ураження райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Сухий Ставок та Тернові Поди.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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