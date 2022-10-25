Зеленський у День ООН подякував Генсеку Гутеррешу

Президент України Володимир Зеленський у День ООН подякував Генеральному секретарю цієї організації Антоніу Гутеррешу.

"Я хочу зараз окремо подякувати пану Антоніу Гутеррешу, Генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він дійсно на захисті Статуту ООН та глобального миру", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

"Ми вже досягли хороших результатів разом – це і звільнення наших полонених, яких утримували в Росії, це й експортна зернова ініціатива, яка дозволяє зняти гостроту продовольчої кризи у світі, це і різнопланова співпраця в структурах ООН. Дякую за сприяння в усьому цьому! І вірю, що зможемо досягнути ще більшого", - заявив Зеленський.