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19:51 24.10.2022

Омбудсмен закликав Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця виключити російський Червоний Хрест зі свого складу

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Омбудсмен закликав Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця виключити російський Червоний Хрест зі свого складу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в Україні Дмитро Лубінець закликав Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця виключити російський Червоний Хрест зі свого складу з огляду на оголошений ним збір коштів для підтримки сімей мобілізованих та військовослужбовців у РФ.

"У зв’язку із оголошеним російським Червоним Хрестом збором коштів для підтримки сімей мобілізованих та військовослужбовців, сьогодні, як омбудсман України, відправляю звернення до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та МКЧХ (з метою – ІФ-У) виключити Російський Червоний Хрест (з організації – ІФ)", - написав Лубінець у фейсбуці.

Він також закликав головну міжнародну організацію Червоного Хреста визнати діяльність російського Червоного Хреста такою, що порушує Женевські конвенції та статут цієї гуманітарної організації, заборонити використання емблеми та припинити його міжнародне фінансування.

Як пояснив омбудсмен, одним із основних принципів Міжнародного руху Червоного Хреста є "нейтральність", яка застосовується для збереження загальної довіри. Міжнародний рух не може приймати будь-якої сторони у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного чи ідеологічного характеру.

"Виходить, що російській Червоний Хрест займається підтримкою мобілізаційної кампанії, оголошеної російським президентом Путіним та бере додаткову відповідальність за її забезпечення, тим самим підтримуючи криваву війну", - написав він.

Окрім того, на його думку, соціальний захист сімей військовослужбовців, які вирушили з війною до чужої незалежної та суверенної країни, не може бути гуманним. "Це тільки збільшує кількість мирних людей, яких в Україні будуть катувати та вбивати", - додав омбудсмен.

Як повідомлялося, російський Червоний Хрест розпочав збір коштів "для підтримки" сімей російських мобілізованих через те, що самі мобілізовані "зіштовхуються з низкою труднощів", а їхні сім'ї "відчувають тривогу" і "потребують фінансової та гуманітарної допомоги".

 

 

Теги: #рф #виключення #червоний_хрест

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