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19:00 24.10.2022

Сили оборони за добу завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів та їх техніки і шести складах боєприпасів, збили два гелікоптери - Генштаб

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Сили оборони за добу завдали ударів по 23 місцях скупчення окупантів та їх техніки і шести складах боєприпасів, збили два гелікоптери - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом цієї доби завдала 17 ударів по позиціях російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери", - йдеться у зведенні.

Українські ракетні війська та артилерія за добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії і три інші важливі об'єкти противника.

За даними Генштабу, з метою уповільнення контрнаступу українських підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу у Миколаївській та Херсонській областях.

Теги: #оборона

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