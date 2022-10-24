Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, ніхто не постраждав

Вранці в понеділок російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого частково зруйновано адміністративну будівлю, поранених немає, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Попередньо встановлено, що ворог обстріляв місто ракетами С-300. Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчим поліції, вилучено уламки ракет та зібрано інші докази російської агресії", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).