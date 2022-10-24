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15:03 24.10.2022

Dragon Capital ввів в експлуатацію ЖК Obolon Plaza у Києві

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Dragon Capital ввів в експлуатацію ЖК Obolon Plaza у Києві

 Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила про введення в експлуатацію житлового комплексу Obolon Plaza у Києві.

"Державна інспекція архітектури та містобудування України засвідчила відповідність проєктної документації та готовність до експлуатації ЖК Obolon Plaza", – йдеться у пресрелізі Dragon Capital.

Об'єкт запроваджено у заплановані терміни. На сьогодні понад 80% його квартир та комерційних приміщень викуплено, повідомив керуючий директор прямими інвестиціям Dragon Capital Володимир Тимочко, якого цитує пресслужба.

За даними інвесткомпанії, ЖК Obolon Plaza пройшов сертифікацію та відповідає класу енергоефективності "А", що означає скорочення енергоспоживання на 40%.

Об'єкт має чотири поверхи торгових приміщень із бізнес-центром. На 5-15 поверхах розміщена 71 квартира, зокрема й дворівневі пентхауси на верхніх поверхах. Підземний паркінг комплексу розрахований на 50 машиномісць.

Як повідомлялося, будівництво ЖК Obolon Plaza стартувало в 2020 році, інвестиції в проєкт становили $20 млн.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних та приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямів діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості.

Теги: #нерухомість #dragon_capital #obolon_plaza

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