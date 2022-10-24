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14:15 24.10.2022

На черговому засіданні Ставки розглянуто питання формування захисту енергетичної мережі від повітряних атак РФ, відновлення об'єктів енергетики - Зеленський

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На черговому засіданні Ставки розглянуто питання формування захисту енергетичної мережі від повітряних атак РФ, відновлення об'єктів енергетики - Зеленський

У рамках чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок розглянуто питання формування захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак РФ та відновлення об'єктів енергетики, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача... Окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії. Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе", - написав глава держави у своєму тelegram-каналі.

За його словами, також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення та підприємств електроенергією та зв'язком, доки тривають відновлювальні роботи.

Як повідомляється, під час засідання було заслухано доповіді командувачів військ з оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій, розглядалися ймовірні дії ворога на найближчий період.

Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", - зазначив український президент.

Теги: #ставка #головнокомандувач

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