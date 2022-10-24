СБУ затримала пособника РФ, який наводив ворожі ракети по Рівному

Контррозвідка Служби безпеки України викрила помічника спецслужб РФ у Рівному під час відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, фігурант передавав ворогові інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

"Крім того, зловмисник збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі та закликав РФ здійснити ракетний удар по місту", - наголошують у спецслужбі.

Там зазначають, що співробітники СБУ затримали ворожого поплічника в Рівному під час спроби чергової передання розвідданих до РФ.

"За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний телеграм-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників і виправдовував їхні злочини. Наразі його взято під варту й повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України", - підсумували у службі.

Джерело: https://t.me/SBUkr/5486