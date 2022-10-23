Зеленський мерам і головам громад: Зараз не час для яскравих вітрин і вивісок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх регіонах, які вчора стали мішенню російської терористичної атаки відновлено технічну можливість постачання електрики.

"У багатьох місцях і районах доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Відновити зруйновані ударами терористів об'єкти - значно довша та складніша справа, але згодом ми і це забезпечимо. Згодом, але і це треба пройти", - сказав президент у відеозверненні в неділю.

Він знову звернувся із проханням обмежити використання енерговитратної техніки.

Зеленський також звернувся до мерів і голів громад, щоб "у цей час енергія не витрачалася даремно". "Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Треба дуже дбайливо ставитись до енергоспоживання в публічному просторі!", - сказав він.