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21:00 23.10.2022

Зеленський мерам і головам громад: Зараз не час для яскравих вітрин і вивісок

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Зеленський мерам і головам громад: Зараз не час для яскравих вітрин і вивісок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх регіонах, які вчора стали мішенню російської терористичної атаки відновлено технічну можливість постачання електрики.

"У багатьох місцях і районах доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Відновити зруйновані ударами терористів об'єкти - значно довша та складніша справа, але згодом ми і це забезпечимо. Згодом, але і це треба пройти", - сказав президент у відеозверненні в неділю.

Він знову звернувся із проханням обмежити використання енерговитратної техніки.

Зеленський також звернувся до мерів і голів громад, щоб "у цей час енергія не витрачалася даремно". "Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Треба дуже дбайливо ставитись до енергоспоживання в публічному просторі!", - сказав він.

 

 

Теги: #електропостачання #економія #зеленський

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