Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки та збили 12 "Шахедів" за добу

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 6 ударів по позиціях окупантів, йдеться в інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки противника. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА "Shahed-136", - йдеться у зведенні.

Ракетні війська та артилерія в неділю вразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, боєприпаси та зенітний ракетний комплекс противника, розповіли у Генштабі.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне становище, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах", - повідомили у Генштабі.

Крім того, за уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки супротивника за 22 жовтня поточного року. У районі окупованого міста Енергодар Запорізької області внаслідок вогневого ураження було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 поранено. На одному з напрямків знищено 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган" ворога разом із бойовими розрахунками.