Мобілізовані російські військові погано екіпіровані та вирушають на війну без урахування підготовленості

Російське військове командування має проблеми із матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян, зазначають у Генеральному штабі України.

"На Херсонському напрямку відмобілізовані російські військовослужбовці відрізняються поганим екіпіруванням, здебільшого відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження", - йдеться в інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генштабу у фейсбуці в неділю.

У зведенні наголошується, що для підтримки війни в Україні РФ продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку.

"Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника", - розповіли у Генштабі.