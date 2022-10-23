Противник обстріляв Марганецьку ОТГ на Дніпропетровщині
Російські окупанти в неділю обстріляли Марганецьку ОТГ в Дніпропетровській області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.
"Ніч із прильотами в межах Марганецької ОТГ. Масштаб руйнувань уточнюється. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.
Євтушенко зазначив, що в неділю вранці росіяни здійснили обстріл одного з районів Нікополя.
Масштаб руйнувань і наявність постраждалих з'ясовується.
У межах інших територій ніч минула без надзвичайних ситуацій.