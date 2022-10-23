Противник обстріляв Марганецьку ОТГ на Дніпропетровщині

Російські окупанти в неділю обстріляли Марганецьку ОТГ в Дніпропетровській області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Ніч із прильотами в межах Марганецької ОТГ. Масштаб руйнувань уточнюється. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Євтушенко зазначив, що в неділю вранці росіяни здійснили обстріл одного з районів Нікополя.

Масштаб руйнувань і наявність постраждалих з'ясовується.

У межах інших територій ніч минула без надзвичайних ситуацій.