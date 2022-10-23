СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою в колабораціонізмі та роботі на РФ

Співробітники Служби безпеки України затримали президента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва, підозрюваного в колабораціонізмі та роботі на РФ, повідомив прес-центр СБУ.

Окрім того, правоохоронці затримали начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства.

Підозрюваним оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

У СБУ зазначили, що затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого в Запоріжжі. Чиновники діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»; КА-52 «Алігатор»; Мі-28Н «Нічний мисливець»", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення ворожих бойових гелікоптерів нашими захисниками.

"Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використали підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони", - йдеться у повідомленні.

Водночас після отримання військової продукції "посередники" переправляли її до Росії. Також ворог використав своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

У ході розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їхні злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Вячеслав Богуслаєв – президент АТ "Мотор Січ", одного з найбільших у Європі підприємств з виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакету акцій китайської компанії Skyrizon, замороженої судом, був найбільшим акціонером підприємства.

Народився 1938 року, 1966 року закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни", з 1973 року - директор Волочиського машинобудівного заводу, з 1988 року - генеральний директор Запорізького "Моторобудівника".

Богуслаєв очолив "Мотор Січ" у 1991 році. З 1994 року - голова правління та гендиректор ВАТ "Мотор Січ".

З 2006 року народний депутат України 5-8 скликань, а з 2019 року – президент АТ "Мотор Січ" та генеральний конструктор зі створення та модернізації вертолітної техніки.