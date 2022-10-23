У Генштабі підтвердили ліквідацію ворожих сил особового складу та техніки у Херсонській та Запорізькій області

У Генеральному штабі України підтвердили ліквідацію ворожих сил особового складу та техніки у Херсонській та Запорізькій області, повідомляє пресслужба Генштабу.

"За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні", - сказано в ранковому зведенні.

Зокрема, у Новій Каховці Херсонської області, в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено.

У Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.