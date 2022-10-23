Події

07:34 23.10.2022

ЗС України за добу відбили атаки окупантів у районах восьми населених пунктів

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ЗС України за добу відбили атаки окупантів у районах восьми населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили атаки окупантів у районах 8 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині", - йдеться в ранковому зведенні.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гудове і Ходине Чернігівської області та Середина Буда, Вовківка і Юнаківка Сумської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині;

на бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на авдіївському та запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, Нескучне на Донеччині та Дорожнянка і Оріхів Запорізької області.

На південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.  Серед них - Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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