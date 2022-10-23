Найближчим часом на Рівненщині відновлять енергоспоживання абонентів

На Рівненщині найближчим часом "Укренерго" відновить енергоспоживання абонентів, заявив голова ОВА Віталій Коваль.

"Чекаємо найближчим часом на підключення. Упевнений, завтра область буде з більшою кількістю струму, ніж сьогодні. Подолаємо всі наслідки", - заявив Коваль у вечірньому відеозверненні.

Глава ОВА нагадав, що російські окупанти в суботу завдали ракетних ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі.

За його словами, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу і наразі тривають роботи над подоланням наслідків.

Коваль зазначив, що співробітники "Укренерго" та "Обленерго" у цілодобовому режимі роблять усе можливе для відновлення енергоспоживання.

"Зі 174 знеструмлених об'єктів енергоспоживання відновлено більшість, залишилося 60 тис. абонентів підключити", - поінформував він.

Водночас, за словами голови ОВА, водопостачання в області вже відновлено.