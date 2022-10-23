У суботу ворог 143 рази обстріляв Сумщину, поранено літню жінку

У суботу ворог 143 рази обстріляв Сумську область, поранення отримала жінка похилого віку, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день було 143 приходи по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, загалом 72 приходи, 2 артилерійські, 31 прихід та 1 – із реактивних систем залпового вогню "Град", 40 приходів", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що 68-річна жінка, яка отримала осколкові поранення, зараз у лікарні.

За його словами, ворог здійснив мінометний обстріл одного із селищ Есманської ОТГ.

Також окупанти обстрілювали територію Юнацької ОТГ двічі – одного разу з артилерії, вдруге – з мінометів. Пошкоджено лінію електропередач.

Шалигінську ОТГ атакували у суботу двома мінометними та одним обстрілом із "Градів". Внаслідок чого спалахнув ліс.

Також через один із обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам'ятник. У селі розбиті вулиці та городи. В іншому селі громади пошкоджено 2 житлові будинки, лінія електропередач.

У Білопільській ОТГ російські війська здійснили мінометний обстріл с. Атинське.

У Путивльській ОТГ – артобстріл, 11 парафій, село Малушине.

У Середино-Будській ОТГ – мінометний обстріл, 11 мін.

У селі Нововолодимирівка пошкоджено 2 приватні будинки, лінія електропередач.