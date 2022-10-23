Події

06:56 23.10.2022

Ані ранковий удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників - Зеленський

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Ані ранковий удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників - Зеленський

Ані ранковий ракетний удар російських терористів по енергетичній інфраструктурі України, ні будь-які інші подібні їх удари не зупинять українських захисників, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, наразі триває ліквідація наслідків ранкового удару російських військ по низці областей України.

"На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельниччині електрику вже повернули, Рівненщина – більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але в багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло", - заявив Зеленський у відеозверненні.

У зв'язку з цим президент звернувся до співгромадян з метою ще більш уважного та свідомого споживання електрики особливо в пікові години.

Як наголосив Зеленський, українці зараз показують, що їхнє життя неможливо зламати.

"Навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити й повернути до норми… Я хочу підкреслити: ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників", - заявив він.

За його словами, російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, що цей терор проти української енергетичної інфраструктури та людей може якось загальмувати активні дії українських військових чи створити якісь труднощі обороні.

"Українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні. Наші Сили оборони отримують усе необхідне для захисту держави і щоденно – я підкреслюю: щоденно – просуваються вперед", - резюмував президент.

 

 

 

Теги: #удар #росія #зеленський #ракетний

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