Керівника "Мотор-січі" Богуслаєва затримали за підозрою в колабораціонізмі та пособництві Росії

Співробітники Служби безпеки України затримали у суботу президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела у Запоріжжі.

За даними джерел, їм оголошено про підозру щодо двох статей Кримінального кодексу України, зокрема за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (допомога державі агресору).