Події

06:45 23.10.2022

Керівника "Мотор-січі" Богуслаєва затримали за підозрою в колабораціонізмі та пособництві Росії

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Керівника "Мотор-січі" Богуслаєва затримали за підозрою в колабораціонізмі та пособництві Росії

Співробітники Служби безпеки України затримали у суботу президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела у Запоріжжі.

За даними джерел, їм оголошено про підозру щодо двох статей Кримінального кодексу України, зокрема за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (допомога державі агресору).

 

 

Теги: #мотор_січ #затримання #керівник

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