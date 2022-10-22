Події

21:12 22.10.2022

Кулеба новому очільнику МЗС Італії: Засоби ППО Україні – це сильні політичні сигнали

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Кулеба новому очільнику МЗС Італії: Засоби ППО Україні – це сильні політичні сигнали

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові з новопризначеним головою італійського МЗС Антоніо Таяні запросив для України як військову підтримку засоби протиповітряної оборони.

"Попросив, щоб у найближчому пакеті італійської військової допомоги для України були засоби ППО. Чекаємо на сильні рішення, які підтвердять сильні політичні сигнали", - написав Кулеба у фейсбуці.

Він зазначив, що "допомога інших країн збереже більше життів та прискорить перемогу всієї Європи над спільним ворогом".

"Ми справді горда країна, не здамося й переможемо", - резюмував глава українського зовнішньополітичного відомства.

 

 

 

Теги: #італія #мзс #ппо

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