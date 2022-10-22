Помер ректор Київського університету ім. Грінченка, поліція передбачає самогубство

У суботу, 22 жовтня, в результаті вогнепального поранення помер ректор Київського університету ім. Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк. Основною версією поліції є самогубство.

"Тіло спрямоване на судмедекспертизу. Наразі ми розглядаємо одну з головних версій – самогубство", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у поліції Київської області.

Правоохоронці продовжують розслідувати обставини події.

Про смерть Огнев'юка стало відомо у суботу близько 10-ї години ранку.

Віктор Огнев'юк обіймав посаду ректора Київського університету імені Бориса Грінченка з 2007 року, до того працював заступником міністра освіти та науки України.