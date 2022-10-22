Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал

Російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал, повідомляє генеральний штаб України.

"Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Зазначається, що при цьому почастішали випадки мародерства та пограбувань місцевих жителів.

Крім того, збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Водночас, продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

"За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це - близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 – пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки", - зазначається у вечірньому зведенні.