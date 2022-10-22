Ворог за добу суботи завдав 40 ракетних ударів територією України, 20 ракет збила ППО

Російські війська за добу суботи завдали 40 ракетних ударів територією України, 20 ракет збила протиповітряна оборона, повідомляє Генеральний штаб України.

"Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136". 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

На волинському, поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;

на бхмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь.

На південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області", - зазначили у штабі.