За ініціативою СБУ в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні, тепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил, повідомляє СБУ.

Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" ухвалено на підставі Указу президента і рішення РНБО. В їх основі докази деструктивної діяльності партії, зібрані в рамках реагування СБУ на загрози національній безпеці, йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в суботу.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку і популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об'єднання.

Таким чином, ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості і Розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" і "Прогресивна соціалістична партія України".

Під час слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у: встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України; організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

З початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їхніх функціонерів слідчі СБУ: розпочали понад 80 досудових розслідувань, зокрема щодо депутатів рад різного рівня; в рамках цих проваджень оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, зокрема на території Росії.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах.