Події

15:51 22.10.2022

За ініціативою СБУ в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

2 хв читати
За ініціативою СБУ в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні, тепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил, повідомляє СБУ.

Рішення про заборону функціонування "Соціалістичної партії України" ухвалено на підставі Указу президента і рішення РНБО. В їх основі докази деструктивної діяльності партії, зібрані в рамках реагування СБУ на загрози національній безпеці, йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в суботу.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку і популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і "звичайних" членів цього партійного об'єднання.

Таким чином, ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості і Розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Ліва опозиція", "партія Шарія", "Союз лівих сил", "Опозиційна платформа – За життя" і "Прогресивна соціалістична партія України".

Під час слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у: встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України; організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

З початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їхніх функціонерів слідчі СБУ: розпочали понад 80 досудових розслідувань, зокрема щодо депутатів рад різного рівня; в рамках цих проваджень оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, зокрема на території Росії.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах.

 

Теги: #сбу #партії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 21.10.2022
СБУ про нібито запит зустрічі з білоруськими колегами: Не коментуємо фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі

СБУ про нібито запит зустрічі з білоруськими колегами: Не коментуємо фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі

14:34 21.10.2022
СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва

СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва

12:10 21.10.2022
СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

10:18 20.10.2022
СБУ знешкодила на Донеччині ворожих агентів, які збирали дані про позиції українських "Джавелінів"

СБУ знешкодила на Донеччині ворожих агентів, які збирали дані про позиції українських "Джавелінів"

17:08 12.10.2022
СБУ викрила депутата від "ОПЗЖ" та ще двох колаборантів, які співпрацюють із ворогом

СБУ викрила депутата від "ОПЗЖ" та ще двох колаборантів, які співпрацюють із ворогом

14:28 12.10.2022
СБУ знешкодила мережу навідників-колабораціоністів у Харківській області

СБУ знешкодила мережу навідників-колабораціоністів у Харківській області

11:58 12.10.2022
СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

14:33 11.10.2022
У Дніпрі затримано соратника екснардепа Киви, який коригував ворожий вогонь

У Дніпрі затримано соратника екснардепа Киви, який коригував ворожий вогонь

14:40 10.10.2022
СБУ закликає не поширювати ворожу дезінформацію та фото місць обстрілів

СБУ закликає не поширювати ворожу дезінформацію та фото місць обстрілів

12:54 09.10.2022
СБУ почала розслідування за фактом обстрілу цивільної інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок якого загинуло 12 осіб

СБУ почала розслідування за фактом обстрілу цивільної інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок якого загинуло 12 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів – К. Тимошенко

У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, поки що його відновлення неможливе - мер

Кулеба про ранкові атаки: не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

ОСТАННЄ

Ударами по українській інфраструктурі Кремль намагається спровокувати нову хвилю біженців до Європи – Подоляк

У Голлівуді відбудеться благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів Ukraine Film Fest - Держкіно

Мінреінтеграції ініціювало створення Національного Корпусу кримськотатарської мови

Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

У Хмельницькій області внаслідок ракетних ударів відключено від електропостачання 672 000 абонентів – К. Тимошенко

У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, поки що його відновлення неможливе - мер

Кулеба про ранкові атаки: не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики - голова ОВА

У Херсонській області збитий російський вертоліт Ка-52

Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА