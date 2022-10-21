Сили оборони України за добу завдали 16 авіаударів по окупантам, уражено 3 опорні пункти та 10 районів зосередження ворога

Сили оборони України протягом поточної доби завдали 16 авіаційних ударів по позиціях російських окупантів, внаслідок чого вражено 3 опорні пункти, 10 районів зосередження озброєння та техніки ворога, а також 3 позиції російських ЗРК, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в п’ятницю.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів та десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ за добу вразили пункт управління та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

"Підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом Херсонської області", - підсумували в Генштабі.