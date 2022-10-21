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20:22 21.10.2022

Генштаб: Сили оборони України за добу відбили атаки російських окупантів у кількох районах Харківської, Луганської та Донецької областей

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Генштаб: Сили оборони України за добу відбили атаки російських окупантів у кількох районах Харківської, Луганської та Донецької областей

Сили оборони України за поточну добу відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Тернова (Харківська обл.), Білогорівка, Золотарівка (Луганська обл.), Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське (Донецька область), повідомляє Генштаб ЗСУ у п'ятницю.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За цю добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що окупанти обстрілюють позиції українських військ уздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Противник також продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Удари авіаційних і зенітних керованих ракет противника зазнали районів близько 8 населених пунктів. Серед них – Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Поліському напрямках ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині.

Водночас, у Пінському та Столінському районах республіки білорусь, білоруськими спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеорегістраторів.

У військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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