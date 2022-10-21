Черги на вивіз зерна з українських морпортів сягають двох тижнів через нерегулярні перевірки суден - думка

Робота "зернового коридору", відкритого завдяки Стамбульським зерновим домовленостям для експорту агропродукції з України, нестабільна через відсутність чіткого графіка спільних інспекцій вантажів представниками країн-підписантів угоди.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці агрохолдингу "Агротрейд", сільгоспвиробники зазнають збитків через величезні черги на прохід "зерновим коридором", в яких уже чекають у черзі 150 суден різних класів.

"Зерновий коридор працює, але дуже нестабільно. Наприклад, за день інспекцію мають пройти близько 12 суден на вхід і вихід. Але бувають дні, коли кількість інспекцій значно скорочується або взагалі їх не проводять, що призвело до того, що сьогодні у Стамбулі стоять близько 150 суден різного розміру. Черга величезна. Очікування входу - вісім днів, вихід - щонайменше два тижні, інколи ж і більше. Тому агровиробники зазнають чималих збитків. Так, наприклад, за судно на 25 тис. тонн потрібно заплатити $20-23 тис./добу", - наводить холдинг слова свого директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Андрія Бута.

Він також зазначив, що іншою проблемою експортерів зерна є нестача доступних для завантаження суден, що тягне за собою нестачу ємностей для зберігання зерна в портах України та падіння внутрішніх цін на сільгосппродукцію. За даними представника холдингу, якщо у розпал роботи "зернового коридору" ціна на кукурудзу становила $225/тонна, то тепер вона впала до $210/тонна і продовжує зменшуватись.

"У цих і без того нелегких умовах вартість фрахту майже вдвічі дорожча, ніж була до війни, адже на сьогодні вантажовідправники бояться, що судно зайде в Україну і застрягне на півроку через закінчення дії коридору. Тому планування відвантажень на другу половину листопада практично відсутнє, а додатковий продаж майже зупинився", - підсумував Бут.

Як повідомлялося, Фітосанітарна асоціація України напередодні назвала причиною затримок суден, що проходять "зерновим коридором", нестачу інспекторів Спільного координаційного центру (СКЦ) для їх перевірки.

За її даними, затримки говорять про необхідність збільшити кількість інспекторів СКЦ, проте Росія всіляко затримує надання своїх представників на формування додаткових інспекційних груп. ФАУ також посилається на коментар заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова, згідно з яким, "на сьогодні немає рішення всіх членів про збільшення кількості інспекцій, щоб уникнути подальшого накопичення суден, які чекають на перевірку".

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.

Група компаній "Агротрейд" - вертикально інтегрований холдинг повного агропромислового циклу (виробництво, переробка, зберігання і торгівля сільгосппродукцією). Обробляє понад 70 тис. га земель у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Профільні культури - соняшник, кукурудза, озима пшениця, соя та ріпак. Має власну мережу елеваторів із потужністю одночасного зберігання 570 тис. тонн.

Група також виробляє гібриди насіння кукурудзи та соняшнику, ячменю, озимої пшениці. На базі насінницького господарства "Колос" (Харківська обл.) у 2014 році було збудовано насіннєвий завод потужністю 20 тис. тонн насіння на рік. У 2018 році "Агротрейд" вивела на ринок власну марку Agroseeds.

Засновник та генеральний директор "Агротрейд" - Всеволод Кожемяко.