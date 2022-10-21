Події

19:04 21.10.2022

Окупанти та колаборанти виїжджають із Берислава Херсонської області, діяльність органів окупаційної влади у місті припинено

1 хв читати
Окупанти та колаборанти виїжджають із Берислава Херсонської області, діяльність органів окупаційної влади у місті припинено

Російські окупанти та колаборанти, які з ними співпрацюють, масово залишають тимчасово зайняте загарбниками м. Берислав (Херсонська обл.), наразі у населеному пункті припинено діяльність органів окупаційної влади, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в п'ятницю.

"За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном", - йдеться у повідомленні.

У генштабі додають, що при цьому, на тимчасово окупованій території Луганської області, окупанти вживають заходів щодо покращення телерадіомовлення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 21.10.2022
Генштаб: Сили оборони України за добу відбили атаки російських окупантів у кількох районах Харківської, Луганської та Донецької областей

Генштаб: Сили оборони України за добу відбили атаки російських окупантів у кількох районах Харківської, Луганської та Донецької областей

09:22 21.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

07:47 21.10.2022
За добу ЗС України відбили атаку ворога поблизу 5 населених пунктів, уражено 16 цілей окупантів, збито 15 БПЛА

За добу ЗС України відбили атаку ворога поблизу 5 населених пунктів, уражено 16 цілей окупантів, збито 15 БПЛА

07:43 21.10.2022
За добу окупанти завдали три ракетні та 24 авіаційні удари, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

За добу окупанти завдали три ракетні та 24 авіаційні удари, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

19:02 20.10.2022
Окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаударів по Україні за добу

15:25 20.10.2022
Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

08:47 20.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

08:12 20.10.2022
ЗС України ліквідували до 150 окупантів і близько 15 одиниць ворожої техніки у Запорізькій області

ЗС України ліквідували до 150 окупантів і близько 15 одиниць ворожої техніки у Запорізькій області

07:36 20.10.2022
ЗС України відбили атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

ЗС України відбили атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

07:33 20.10.2022
У Луганську область прибули мобілізовані в РФ, спостерігаються факти пограбувань і мародерства

У Луганську область прибули мобілізовані в РФ, спостерігаються факти пограбувань і мародерства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Студентів із тимчасово окупованих територій та дітей учасників бойових дій буде переведено на "бюджет" - Зеленський

Росія створила чергу зі 150 суден з українською агропродукцією у зерновому коридорі

Окупанти замінували Каховську ГЕС іще у квітні - ГУР МО

Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

ОСТАННЄ

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

Затримка "єВідрядження" пов'язана із доопрацюванням питання застави

Голова профільного комітету Ради Гетманцев заявляє про необхідність перезавантаження БЕБ

Студентів із тимчасово окупованих територій та дітей учасників бойових дій буде переведено на "бюджет" - Зеленський

Росія створила чергу зі 150 суден з українською агропродукцією у зерновому коридорі

СБУ про нібито запит зустрічі з білоруськими колегами: Не коментуємо фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі

Зеленський виступить із відеозверненням на парламентському саміті "Кримської платформи"

ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм із глобальних тем

Російські окупанти викрали 46 дітей із Херсонського дитбудинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА