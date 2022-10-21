Окупанти та колаборанти виїжджають із Берислава Херсонської області, діяльність органів окупаційної влади у місті припинено

Російські окупанти та колаборанти, які з ними співпрацюють, масово залишають тимчасово зайняте загарбниками м. Берислав (Херсонська обл.), наразі у населеному пункті припинено діяльність органів окупаційної влади, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в п'ятницю.

"За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном", - йдеться у повідомленні.

У генштабі додають, що при цьому, на тимчасово окупованій території Луганської області, окупанти вживають заходів щодо покращення телерадіомовлення.