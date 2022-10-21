Костін: Притягнення до відповідальності країни-агресора має базуватися на розслідуванні найжорстокіших випадків та направленні їх до МКС

Офіс генерального прокурора та Служба зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії скоординують зусилля в розслідуванні злочинів агресії, геноциду та воєнних злочинів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в п'ятницю зазначено, що генпрокурор Андрій Костін зустрівся з головою Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії Міхаелем Вагнером.

"Злочин агресії, злочин геноциду та воєнні злочини – три напрями, на яких координуватимуть зусилля Офіс генерального прокурора та Служба зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії", - йдеться в повідомленні.

"Навмисне націлювання російською армією ракет під час обстрілів саме на критичну інфраструктуру – енергетичні електростанції та джерела постачання, які є життєво важливими для виживання людей майбутньої зими, – є яскравим свідченням терору цивільного населення та геноциду українського народу", - заявив Костін.

Генпрокурор зазначив, що притягнення до відповідальності країни-агресора за вчинення воєнних злочинів проти українського народу має базуватися на розслідуванні найскладніших і найжорстокіших випадків та направленні їх до Міжнародного кримінального суду (МКС).

"За планування, підбурювання, організацію та здійснення акту агресії вище політичне та військове керівництво РФ має бути притягнуто до відповідальності в рамках Спеціального трибуналу", - зазначено в повідомленні.

"При цьому принципово важливо для постраждалих та їхніх рідних отримати відшкодування за спричинену їм агресією шкоду. Саме з російських грошей. Сьогодні практично кожен українець є жертвою воєнних злочинів РФ. Люди втратили близьких і рідних, домівки, змушені переїжджати до інших міст, діти не можуть ходити до школи і навчаються онлайн – немає нікого в Україні, хто не відчув би на собі наслідки цієї війни. Тому має бути розроблений механізм компенсації", – наголосив Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора зазначено, що представники Єврокомісії погодилися посилити підтримку у сфері надання експертної допомоги під час розслідування воєнних злочинів.

"Також вони сприятимуть цифровізації процесів роботи органів прокуратури і надаватимуть необхідне обладнання. До того ж міжнародні партнери висловили зацікавленість у підтримці проєкту, який має на меті допомагати людям у пошуку рідних, які зникли під час збройної агресії РФ", - інформують в Офісі генпрокурора.