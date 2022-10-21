Події

11:26 21.10.2022

Костін: Притягнення до відповідальності країни-агресора має базуватися на розслідуванні найжорстокіших випадків та направленні їх до МКС

2 хв читати
Костін: Притягнення до відповідальності країни-агресора має базуватися на розслідуванні найжорстокіших випадків та направленні їх до МКС

Офіс генерального прокурора та Служба зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії скоординують зусилля в розслідуванні злочинів агресії, геноциду та воєнних злочинів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в п'ятницю зазначено, що генпрокурор Андрій Костін зустрівся з головою Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії Міхаелем Вагнером.

"Злочин агресії, злочин геноциду та воєнні злочини – три напрями, на яких координуватимуть зусилля Офіс генерального прокурора та Служба зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії", - йдеться в повідомленні.

"Навмисне націлювання російською армією ракет під час обстрілів саме на критичну інфраструктуру – енергетичні електростанції та джерела постачання, які є життєво важливими для виживання людей майбутньої зими, – є яскравим свідченням терору цивільного населення та геноциду українського народу", - заявив Костін.

Генпрокурор зазначив, що притягнення до відповідальності країни-агресора за вчинення воєнних злочинів проти українського народу має базуватися на розслідуванні найскладніших і найжорстокіших випадків та направленні їх до Міжнародного кримінального суду (МКС).

"За планування, підбурювання, організацію та здійснення акту агресії вище політичне та військове керівництво РФ має бути притягнуто до відповідальності в рамках Спеціального трибуналу", - зазначено в повідомленні.

"При цьому принципово важливо для постраждалих та їхніх рідних отримати відшкодування за спричинену їм агресією шкоду. Саме з російських грошей. Сьогодні практично кожен українець є жертвою воєнних злочинів РФ. Люди втратили близьких і рідних, домівки, змушені переїжджати до інших міст, діти не можуть ходити до школи і навчаються онлайн – немає нікого в Україні, хто не відчув би на собі наслідки цієї війни. Тому має бути розроблений механізм компенсації", – наголосив Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора зазначено, що представники Єврокомісії погодилися посилити підтримку у сфері надання експертної допомоги під час розслідування воєнних злочинів.

"Також вони сприятимуть цифровізації процесів роботи органів прокуратури і надаватимуть необхідне обладнання. До того ж міжнародні партнери висловили зацікавленість у підтримці проєкту, який має на меті допомагати людям у пошуку рідних, які зникли під час збройної агресії РФ", - інформують в Офісі генпрокурора.

 

Теги: #прокуратура #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 19.10.2022
Українська прокуратура чекає на експертні місії Іспанії, Словаччини та Польщі

Українська прокуратура чекає на експертні місії Іспанії, Словаччини та Польщі

11:59 19.10.2022
Прокуратура просить Кличка переспрямувати кошти, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, на вирішення нагальних проблем Києва, пов'язаних із військовою агресією

Прокуратура просить Кличка переспрямувати кошти, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, на вирішення нагальних проблем Києва, пов'язаних із військовою агресією

09:11 19.10.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 428 дітей, 815 – поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 428 дітей, 815 – поранено – Офіс генпрокурора

11:43 18.10.2022
Костін зустрівся з Мецолою, подякував за практичну допомогу ЄС у розслідуванні воєнних злочинів

Костін зустрівся з Мецолою, подякував за практичну допомогу ЄС у розслідуванні воєнних злочинів

10:56 13.10.2022
На Львівщині директора держпідприємства затримали під час одержання хабаря у 200 тисяч грн - прокуратура

На Львівщині директора держпідприємства затримали під час одержання хабаря у 200 тисяч грн - прокуратура

17:44 12.10.2022
У Чернівцях затримано адвоката, який продавав передані для ЗСУ автомобілі

У Чернівцях затримано адвоката, який продавав передані для ЗСУ автомобілі

13:01 05.10.2022
Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 російським військовим і 626 керівникам РФ - Костін

Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 російським військовим і 626 керівникам РФ - Костін

16:04 04.10.2022
Україна й надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції у питаннях фіксації воєнних злочинів РФ – Офіс генпрокурора

Україна й надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції у питаннях фіксації воєнних злочинів РФ – Офіс генпрокурора

18:12 03.10.2022
Польща готує нову місію експертів для фіксації воєнних злочинів

Польща готує нову місію експертів для фіксації воєнних злочинів

12:41 02.10.2022
412 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

412 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

РФ має бути притягнута до відповідальності за геноцид українців - глава МЗС

Прогноз погоди на вихідні 22–23 жовтня: все ще золота осінь

МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

До 5 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілів у Запоріжжі - міськрада

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

У Бахмуті вночі обстріляли приватний сектор, 2 мирних жителів загинуло, поблизу Лиману 1 загиблий – голова Донецької обладміністрації

Окупанти знову обстрілюють Харків, попередньо, без постраждалих – мер

Держспецзв'язку стала уповноваженим органом з питань захисту критичної інфраструктури

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА