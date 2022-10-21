Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених, також унаслідок атаки сталося займання, було зруйновано стіну багатоповерхівки, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог атакував місто ракетами С-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються", - написав він у телеграм-каналі.

У житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місці подій уже працюють профільні служби.

"Також окупант поцілив у школу в одному з районів Запоріжжя. У навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки. Ще були влучання в об'єкти інфраструктури та на відкриті території", - повідомив голова ОВА.

Він нагадав, що на території міста можуть бути частини боєприпасів, вони небезпечні.