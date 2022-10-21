Події

07:47 21.10.2022

За добу ЗС України відбили атаку ворога поблизу 5 населених пунктів, уражено 16 цілей окупантів, збито 15 БПЛА

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За добу ЗС України відбили атаку ворога поблизу 5 населених пунктів, уражено 16 цілей окупантів, збито 15 БПЛА

Минулої доби ЗСУ відбили атаку в районі 5 населених пунктів на Донбасі. Авіацією, ракетними військами та артилерією вражено 16 районів зосередження живої сили та техніки супротивника, зокрема склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу, повідомили у Генеральному штабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар'їнка Донецької області", – поінформували у Генштабі в п'ятницю вранці.

У зведенні зазначається, що українська авіація минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки та 2 позицій ЗРК противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

Крім того, за наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

За уточненою інформацією, до лікарні населеного пункту Мелітополь Запорізької області, прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого ЗСУ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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