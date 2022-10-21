Події

07:43 21.10.2022

За добу окупанти завдали три ракетні та 24 авіаційні удари, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

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За добу окупанти завдали три ракетні та 24 авіаційні удари, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетні та 24 авіаційні удари, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ на території понад 15 населених пунктів України. Ворог використав понад 20 безпілотників-камікадзе іранського виробництва, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку… Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Миколаїв; Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині", – йдеться у зведенні на фейсбуці.

Українські військові зазначили, що для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва "Shahed-136".

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;

на куп’янському та лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;

на бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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