Ворог зі стрілецької зброї та гранатомета обстріляв Середино-Будську громаду

Минулої доби російські окупанти зі стрілецької зброї та гранатомета обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні на прикордонні - один обстріл з боку Росії. Опівдні територією Середино-Будської громади було 20 пострілів з автоматичного гранатомета. Також вогонь ворог вів зі стрілецької зброї", - написав він у телеграм-каналі.

Живицький наголосив, що обійшлося без жертв і руйнувань.