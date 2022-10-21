Події

07:20 21.10.2022

Ворог зі стрілецької зброї та гранатомета обстріляв Середино-Будську громаду

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Ворог зі стрілецької зброї та гранатомета обстріляв Середино-Будську громаду

Минулої доби російські окупанти зі стрілецької зброї та гранатомета обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні на прикордонні - один обстріл з боку Росії. Опівдні територією Середино-Будської громади було 20 пострілів з автоматичного гранатомета. Також вогонь ворог вів зі стрілецької зброї", - написав він у телеграм-каналі.

Живицький наголосив, що обійшлося без жертв і руйнувань.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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