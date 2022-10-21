Події

07:00 21.10.2022

Буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо захищене від ракет і дронів

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Буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо захищене від ракет і дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робиться все для отримання країною сучасних і ефективних систем ППО та ПРО.

"І буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо стало повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і будь-яких інших носіїв зла", - сказав він у відеозверненні в четвер увечері.

За його словами, "Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях у Європі, намагалася і намагається заморозити людей... А що відбулося? Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, і обов'язково отримає до себе ставлення як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою надовго і після цього російського керівника".

Росія, сказав також він, намагається знищити енергетичну систему України, "змусити наш народ страждати ще більше, але лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона ще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста".

"А всі наші видатки на захист наших енергооб'єктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських активів", - зазначив Зеленський.

Теги: #україна #небо #ппо

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