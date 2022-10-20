Окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаційних ударів протягом доби, здійснили до 10 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій у четвер на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області", - йдеться у зведенні.

Крім того, окупанти вкотре завдали масованого удару з використанням іранських ударних безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Сили оборони України із 20 БПЛА успішно збили 15.

За даними Генштабу, окупанти здійснюють повітряну розвідку, а також інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках. "Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - наголошується в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії у районах сіл Миколаївка і Костобродів Чернігівської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах Дворічного, Красного та Стрілечої;

на куп'янському та лиманському напрямках – із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Зарічного, Білогорівки, Торського, Тернів та Ямполівки;

на бахмутському та авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Бахмута, Соледара, Зеленопілля та Яковлівки.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог також задіяв БПЛА з бойовим навантаженням.

На новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели, стріляли по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі в районах понад 35 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення.

На південнобузькому напрямку під обстріли потрапили райони понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БПЛА різних типів.

"Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України", - розповіли в Генштабі.