Події

19:02 20.10.2022

Окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаударів по Україні за добу

2 хв читати
Окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаційних ударів протягом доби, здійснили до 10 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій у четвер на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області", - йдеться у зведенні.

Крім того, окупанти вкотре завдали масованого удару з використанням іранських ударних безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Сили оборони України із 20 БПЛА успішно збили 15.

За даними Генштабу, окупанти здійснюють повітряну розвідку, а також інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках. "Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - наголошується в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії у районах сіл Миколаївка і Костобродів Чернігівської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах Дворічного, Красного та Стрілечої;

на куп'янському та лиманському напрямках – із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Зарічного, Білогорівки, Торського, Тернів та Ямполівки;

на бахмутському та авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Бахмута, Соледара, Зеленопілля та Яковлівки.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог також задіяв БПЛА з бойовим навантаженням.

На новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели, стріляли по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі в районах понад 35 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення.

На південнобузькому напрямку під обстріли потрапили райони понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БПЛА різних типів.

"Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України", - розповіли в Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 20.10.2022
Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

08:47 20.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

08:12 20.10.2022
ЗС України ліквідували до 150 окупантів і близько 15 одиниць ворожої техніки у Запорізькій області

ЗС України ліквідували до 150 окупантів і близько 15 одиниць ворожої техніки у Запорізькій області

07:36 20.10.2022
ЗС України відбили атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

ЗС України відбили атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

07:33 20.10.2022
У Луганську область прибули мобілізовані в РФ, спостерігаються факти пограбувань і мародерства

У Луганську область прибули мобілізовані в РФ, спостерігаються факти пограбувань і мародерства

19:21 19.10.2022
Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних і одинадцять авіаударів по Україні, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних і одинадцять авіаударів по Україні, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

19:10 19.10.2022
Завербовані російським керівництвом ув'язнені залишають свої підрозділи після отримання зброї та шукають можливість повернутися до РФ - Генеральний штаб ЗСУ

Завербовані російським керівництвом ув'язнені залишають свої підрозділи після отримання зброї та шукають можливість повернутися до РФ - Генеральний штаб ЗСУ

07:23 19.10.2022
Окупанти блокують роботу операторів мобільного зв'язку для переміщення техніки та особового складу у Херсонській області

Окупанти блокують роботу операторів мобільного зв'язку для переміщення техніки та особового складу у Херсонській області

07:18 19.10.2022
За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів

За добу ЗС України відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів

19:36 18.10.2022
Окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території України та стримати Сили оборони на окремих напрямках

Окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території України та стримати Сили оборони на окремих напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Німеччини допомагає постачанню ракет для систем ППО для України – Зеленський

Зеленський розраховує на створення міжнародного механізму компенсацій Україні за агресію Росії

Ефективність ППО України становить 64% - Генштаб ЗСУ

Зеленський запровадив санкції проти політиків, бізнесменів і громадських діячів, а також проти ймовірних дочок Путін

Прем'єр Великої Британії Ліз Трасс іде у відставку

ОСТАННЄ

Байден пообіцяв продовжити тісну співпрацю з Лондоном і після відставки Трасс

Україна експортувала 8 млн тонн продовольства в рамках "зернової ініціативи"

У Лимані завершено ексгумацію вбитих окупантами жителів, у місті та околицях знайдено 166 тіл, із них 5 дітей

ВАКС заарештував екснардепа Микитася з альтернативою застави у 260 млн грн за пропозицію хабара в EUR22 млн меру Дніпра

Швейцарія і далі співпрацюватиме з партнерами щодо санкцій проти РФ

Кулеба вітає рішення Палати представників Нідерландів про створення спецтрибуналу у справі про російську агресію проти України

По позиціях окупантів завдано 6 авіаударів, збито 15 із 20 ударних безпілотників - Генштаб ЗСУ

Штайнмаєр хоче відвідати Україну якнайшвидше – президент Швейцарії

Президент Німеччини допомагає постачанню ракет для систем ППО для України – Зеленський

Зеленський розраховує на створення міжнародного механізму компенсацій Україні за агресію Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА