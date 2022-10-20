Події

18:27 20.10.2022

Парламент Нідерландів проголосував за створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

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Парламент Нідерландів проголосував за створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Більшість депутатів парламенту Нідерландів проголосували за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії РФ проти України, повідомив член парламенту Нідерландів Серд Вімер Сердсма.

"Більшість голландського парламенту виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", - написав він у твіттері в четвер.

У свою чергу глава Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що росіяни відповідатимуть за злочини проти українців.

"Відповідатимуть і теперішні, і наступні покоління", - зазначив він у телеграмі.

Теги: #нідерланди #спецтрибунал

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