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15:35 20.10.2022

Штайнмаєр запевнив Зеленського у незмінній солідарності та підтримці Німеччини, зокрема постачаннях сучасної техніки для української ППО

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Штайнмаєр запевнив Зеленського у незмінній солідарності та підтримці Німеччини, зокрема постачаннях сучасної техніки для української ППО

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові запевнив президента України Володимира Зеленського у незмінній солідарності та підтримці Німеччини, зокрема у продовженні постачань сучасної техніки для зміцнення української протиповітряної оборони, повідомила прессекретар президента ФРН Керстін Гаммелін.

"Сьогодні провели телефонну розмову федеральний президент Штайнмаєр та президент України Зеленський. Федеральний президент запевнив президента України у незмінній солідарності та підтримці Німеччини", - написала вона у своєму твіттері.

Прессекретар зазначила, що це стосується і військової підтримки, особливо у зв'язку з жорстокими російськими ракетними та безпілотними атаками. У Штайнмаєра наголосили, що для підтримки української ППО Німеччина і надалі постачатиме найсучаснішу техніку.

"Федеральний президент запевнив, що Німеччина підтримає відновлення зруйнованої інфраструктури електрики, опалення та води. Він охарактеризував атаки Росії на життєво важливу інфраструктуру як підлі. Президент Зеленський подякував за підтримку Німеччині. Обидва президенти з нетерпінням чекають на особисту зустріч у Києві", - повідомила Гаммелін.

Теги: #штайнмаєр

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