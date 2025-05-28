Інтерфакс-Україна
Події
18:37 28.05.2025

Штайнмаєр у Берліні проводить зустріч з Зеленським

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Розпочалася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та федерального президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра, повідомила в середу речниця бундеспрезидента.

"Німеччина твердо стоїть на боці України! Несправедливість не повинна перемогти. Мир і свобода в Європі вимагають, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Президенти обмінялися думками щодо військової ситуації та поточних зусиль щодо досягнення припинення вогню. Федеральний президент підтверджує, що Німеччина підтримує вступ України до ЄС", - написала вона в соцмережі Х.

Теги: #зеленський #штайнмаєр

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