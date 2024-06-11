Дипломатія

12:55 11.06.2024

Зеленський і Штайнмаєр обговорили ситуацію в Україні та очікування від Саміту миру

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Президент України Володимир Зеленський у Німеччині провів зустріч із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Обговорили безпекову ситуацію в Україні та наші поточні потреби на тлі російських атак на українську енергетику й активних бойових дій уздовж усього фронту", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Сторони також обговорили очікування України від результатів Саміту миру у Швейцарії.

За словами президента, він і Штайнмаєр розглянули партнерство між українськими та німецькими містами та громадами.

"Дякую Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України", - подякував Зеленський.

Він наголосив, що за підсумками Конференції з питань відновлення України розраховує на конкретні домовленості.

"Високо цінуємо загальноєвропейське лідерство Німеччини та всю надану Україні допомогу. За підсумками міжнародної Конференції з питань відновлення України розраховуємо на конкретні домовленості та результати для розвитку економіки, притоку іноземних інвестицій та ліквідації наслідків масштабних руйнувань, спричинених російською агресією", - цитує Зеленського пресслужба.

 

 

Теги: #зеленський #штайнмаєр

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