Президент ФРН: “просто укласти угоду” - послабить Україну, Європу і США, підтримка українців має продовжуватися

За будь-якого сценарію підтримка України має продовжуватися, зокрема, з боку Європи та СШ, закликав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

“Президент Трамп розмовляв з Путіним і президентом Зеленським. Я впевнений, що можливі шляхи припинення війни також будуть в центрі дискусій і численних зустрічей тут, в коридорах Мюнхенської безпекової конференції. Саме на цей результат, завершення цієї війни, ми всі сподіваємося”, - сказав він під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Президент Німеччини підкреслив, що те, як завершиться російська війна, матиме довготривалий вплив на порядок безпеки Німеччини, а також на вплив Європи і Сполучених Штатів у світі.

“Я твердо переконаний, що просто укласти угоду і піти - це послабить нас усіх, Україну і Європу, але також і Сполучені Штати. І саме тому в кожному сценарії, чи то до, чи то після закінчення бойових дій, ми заявляємо про нашу спільну силу стримування і силу. І саме тому за будь-якого сценарію підтримка України має продовжуватися, зокрема, з боку Європи та США”, - заявив Штайнмаєр.

Водночас він закликав збільшити витрати на оборону. За його словами, два відсотки вже недостатні.

“Наш Бундесвер має стати сильнішим. Не для того, щоб вести війну, а для того, щоб запобігти війні”, - сказав він.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.