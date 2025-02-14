Інтерфакс-Україна
Події
15:41 14.02.2025

Президент ФРН: “просто укласти угоду” - послабить Україну, Європу і США, підтримка українців має продовжуватися

2 хв читати
Президент ФРН: “просто укласти угоду” - послабить Україну, Європу і США, підтримка українців має продовжуватися

За будь-якого сценарію підтримка України має продовжуватися, зокрема, з боку Європи та СШ, закликав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

“Президент Трамп розмовляв з Путіним і президентом Зеленським. Я впевнений, що можливі шляхи припинення війни також будуть в центрі дискусій і численних зустрічей тут, в коридорах Мюнхенської безпекової конференції. Саме на цей результат, завершення цієї війни, ми всі сподіваємося”, - сказав він під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Президент Німеччини підкреслив, що те, як завершиться російська війна, матиме довготривалий вплив на порядок безпеки Німеччини, а також на вплив Європи і Сполучених Штатів у світі.

“Я твердо переконаний, що просто укласти угоду і піти - це послабить нас усіх, Україну і Європу, але також і Сполучені Штати. І саме тому в кожному сценарії, чи то до, чи то після закінчення бойових дій, ми заявляємо про нашу спільну силу стримування і силу. І саме тому за будь-якого сценарію підтримка України має продовжуватися, зокрема, з боку Європи та США”, - заявив Штайнмаєр.

Водночас він закликав збільшити витрати на оборону. За його словами, два відсотки вже недостатні.

“Наш Бундесвер має стати сильнішим. Не для того, щоб вести війну, а для того, щоб запобігти війні”, - сказав він.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #мюнхенська_конференція #штайнмаєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 17.02.2025
Мюнхенська конференція пришвидшила всі процеси, чого не вистачало Європі, вважає Зеленський

Мюнхенська конференція пришвидшила всі процеси, чого не вистачало Європі, вважає Зеленський

15:33 16.02.2025
Єрмак: Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план

Єрмак: Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план

14:33 16.02.2025
Президент Фінляндії: Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО

Президент Фінляндії: Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО

13:00 16.02.2025
Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України – Кличко

Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України – Кличко

12:31 16.02.2025
Ісландія може переглянути свою стратегію безпеки, враховуючи ситуацію навколо Арктики - прем'єрка

Ісландія може переглянути свою стратегію безпеки, враховуючи ситуацію навколо Арктики - прем'єрка

12:16 16.02.2025
Учасники Українського ланчу у Мюнхені попереджають про небезпеку продовження Росією гібридної війни у випадку мирної угоди

Учасники Українського ланчу у Мюнхені попереджають про небезпеку продовження Росією гібридної війни у випадку мирної угоди

11:46 16.02.2025
Партнери мають забезпечити перемогу України у війні – прем’єр Данії

Партнери мають забезпечити перемогу України у війні – прем’єр Данії

20:51 15.02.2025
Важливо, щоб українці лишалися в єдності - голова Мюнхенської безпекової конференції

Важливо, щоб українці лишалися в єдності - голова Мюнхенської безпекової конференції

18:50 15.02.2025
Глави МЗС Польщі та Німеччини проти повернення до G7 РФ, доки вона чинить агресію

Глави МЗС Польщі та Німеччини проти повернення до G7 РФ, доки вона чинить агресію

18:32 15.02.2025
Місце зустрічі для переговорів має бути узгоджене з Україною – Зеленський

Місце зустрічі для переговорів має бути узгоджене з Україною – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

ОСТАННЄ

Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

Мінкультури продовжить роботу комісії з перевірки діяльності "Софії Київської" і відсторонення гендиректорки

Мінкультури: Захід з "борщами Клопотенка" не мав би бути проведений у Лаврі

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Ще 9 українських дітей вдалося повернути з ТОТ

Макрон напередодні візиту в Китай: Маємо спільну мету - "міцний та стабільний мир" в Україні

У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у замаху на життя президента України

Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

Зеленський і Вучич обговорили двосторонню співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА