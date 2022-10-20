Події

09:13 20.10.2022

На Харківщині на міні підірвався автомобіль із рятувальниками, дві особи загинули, четверо поранені

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На Харківщині на міні підірвався автомобіль із рятувальниками, дві особи загинули, четверо поранені

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області, одного мирного жителя поранено, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, вчора близько 16:00 з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області (за добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів), проте мінна небезпека залишається високою. Зокрема, в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. У результаті дві особи загинули, ще четверо дістали поранень.

Теги: #рятувальники #міна #харківська_область

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