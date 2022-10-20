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08:50 20.10.2022

США заявили про готовність запровадити санкції для запобігання передання Росії "небезпечних озброєнь"

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США заявили про готовність запровадити санкції для запобігання передання Росії "небезпечних озброєнь"

США готові запроваджувати санкції, щоб запобігти передбачуваному переданню Росії іранських безпілотників, які використовуються у російському військовому вторгненні в Україну.

"Ми сповнені рішучості працювати з союзниками та партнерами, щоб запобігти переданню небезпечного озброєння Росії", - йдеться в повідомленні, поширеному американським держдепом.

"Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти до всіх, хто причетний до цього передання", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У держдепі додали, що США також продовжать нарощувати допомогу Україні в сфері безпеки, включно із засобами протиповітряної оборони.

Раніше європейський дипломат повідомив у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна", що посли країн-членів Європейського союзу схвалили у середу санкції для Ірану за його залучення у війну, яку проти України веде Росія. Рішення буде затверджено письмовою процедурою із подальшою публікацією у четвер.

 

 

Теги: #сша #росія #санкції #іран

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