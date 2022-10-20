20 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 239 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 239 RUSSIAN AGRESSION

20 жовтня відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з остеопорозом та Міжнародний день кухаря.

В Україні - День боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Сергія та Вакха.

Католицька церква - пам'ять преподобного Венделіна, ігумена та Остреберти Павійської. Перенесення мощів, пам'ять святителя Віталія, єпископа Зальцбурзького.

День авіадиспетчера

20 жовтня 1962 року в Нідерландах засновано Міжнародну федерацію асоціацій авіаційних диспетчерів. І свято приурочили саме до цього дня. Відтоді 20 жовтня відзначають як пам'ятний день на початку розвитку історії повітряного транспорту.

Всесвітній день боротьби з остеопорозом

Дата присвячена підвищенню поінформованості населення про небезпеки, які містить у собі це захворювання, а також посиленню заходів щодо запобігання остеопорозу. День засновано 1996 року з ініціативи Національного товариства остеопорозу у Великій Британії.

Всесвітній день кухаря

Міжнародна дата була заснована у 2004 році за ініціативи Світової асоціації кулінарних спільнот.

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

Відповідний указ, який встановлює цей день, підписаний президентом України Леонідом Кучмою у січні 2005 року.

Проведення Дня пов'язане із запобіганням розвитку цього захворювання в українських жінок. Рак молочної залози посідає друге місце за кількістю смертей від раку у жінок.

Рак молочної залози можна діагностувати на ранній стадії ще до появи симптомів пухлини. Для цього кожна жінка повинна щомісяця проводити самостійне обстеження молочної залози та при виявленні набряків, ущільнень або інших підозрілих ознак якнайшвидше звернутися до лікаря та здати аналізи.

Ще цього дня:

1918 – Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі;

1924 - У Харкові відкрито першу в УРСР радіостанцію;

1929 - ЦК ВКП(б) офіційно проголосив загальну колективізацію;

1930 – Розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник;

1939 – Народився український письменник, державний і громадський діяч Леонід Вернигора;

1944 – Відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе;

1945 – Уперше жінкам Французької республіки надано виборче право;

1947 - Комісія з розслідування антиамериканської діяльності розпочала слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду;

1953 - У США побачила світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".

1959 - Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф;

1968 – На Олімпійських іграх у Мехіко перемогу у стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, який продемонстрував новий спосіб подолання висоти – спиною до планки.

1993 - Парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні;

2007 – Прем'єра в Україні серії "Obsoletely Fabulous" мультсеріалу Футурама.

Іменини: Святослава, Олександра.